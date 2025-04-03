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        Adana'da takla atan cipin sürücüsü yaralandı

        Adana'da otoyolda takla atan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:46
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        Adana'da takla atan cipin sürücüsü yaralandı
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        Adana'da otoyolda takla atan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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