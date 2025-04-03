Adana'da takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Adana'da otoyolda takla atan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otoyolda takla atan cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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