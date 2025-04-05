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        Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi

        Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:52
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        Adana'da karnaval kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi
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        Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen yarışma, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde yapıldı.

        Yarışmaya katılan şeflerin kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyeyle hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

        Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi.

        Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nda, Adana'nın öne çıkan 42 yöresel yiyeceği de sergilendi.

        Etkinlikte, Almanya'dan gelen Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin "Avrupa Bandosu" da konser verdi.

        NATO müttefikleri için Avrupa'yı dolaşan grup, yabancı şarkıların yanı sıra "Adana Köprü Başı" şarkısını da seslendirdi.

        - "Bu yıl daha fazla katılım var gibi görünüyor"

        Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, AA muhabirine, etkinliklerin coşkulu geçtiğini söyledi.

        Kentin tüm sokaklarında rengarenk görüntülerin oluştuğunu belirten Bozkurt, "Bu yıl daha fazla katılım var gibi görünüyor. 100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştireceğiz. Kültür ve sanat etkinlikleri, spor müsabakaları ile birçok atölye var." dedi.

        Bozkurt, karnavalın bu yıl "Dünya Çocukları" temasıyla düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Çocuklar için çok fazla etkinlik var. İki günde gözlemlediğim kadarıyla sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden de çocuklar var. Onlar da hazırlanıp gelmişler. Bu da bizi mutlu ediyor. İki günde yabancı gruplar gördüm. Brezilya'dan genç bir arkadaşımızla tanıştım. Brezilya'dan kalkıp karnaval için Adana'ya gelmiş. Bunları görünce de mutlu oluyoruz. 9 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden birçok misafirimiz olacak. Adana halkı da onları çok sıcak misafir ediyor. Sokaklarda çok güzel görüntüler var. Herkesi bekliyoruz."

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki karnaval, çeşitli etkinliklerle 13 Nisan'a kadar sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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