Filistinli sanatçıların eserleri "Hala Yaşıyorum" adlı sergide bir araya geldi

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan kentte organize edilen sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda başladı.

Sergide, Filistin davasına vurgu yapan 15 sanatçının resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eseri yer aldı.

Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği "Hala Yaşıyorum" adlı sergi, 13 Nisan'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

- İlk kez görücüye çıktı

Karagöz, AA muhabirine, serginin ilk kez Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında görücüye çıktığını söyledi.

Etkinliğe katkı sunan sanatçılar hakkında bilgi veren Karagöz, "Bunlar, farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçılar. Aralarında ressam, grafik tasarımcı, fotoğrafçı ve seramik çalışan sanatçılar da var. Sanatçılarımızın ortak özelliği, hepsinin Filistinli olması." dedi.

- Gazze'de yaşayan Filistinli sanatçının hikayesi sergiye adını verdi

Karagöz, sergiye verilen adın hikayesi olduğunu ifade ederek, "Serginin adı bir sanatçının serisinden geliyor. Sanatçımız Gazze'de yaşıyor ve her gün sosyal medya hesabından hayatta olduğunu göstermek için 'Hala yaşıyorum' notuyla bu paylaşımları yapıyor. Onların bir kısmı da burada sanatseverlerimizle buluşuyor." diye konuştu.

Filistin'de yaşanılanları unutturmamaya çalıştıklarını vurgulayan Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu serginin yapılış amacının başında Filistin hakkında hala konuşmaya devam etmek geliyor. Ne olursa olsun, sonuçta Filistin'de bir insanlık dramı yaşandı, orada bir soykırım var. Bizim de bir şekilde bu soykırımı dünya ve Türkiye kamuoyuna hatırlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Sergi bu amaçla düzenleniyor. Doğrudan Filistin'de yaşanan dramı gösteren çalışmalar mevcut. Festival süresince sergimiz açık olacak. Sanata meraklı, Filistin'e duyarlı olan herkesi bekliyoruz."