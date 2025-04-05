Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ceyhan-Kozan kara yolunda Arda İ. (46) idaresindeki 01 ANF 090 plakalı otomobil ile Garip Ş'nin (63) kullandığı 31 RP 811 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü ile araçlardaki Ayşenur Ş. (41) ve Zeycan İ. (16), sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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