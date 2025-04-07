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        Adana'da çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı

        Adana'da polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:31
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        Adana'da çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı
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        Adana'da polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli gözaltına alındı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şubesi ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da farklı noktalarda uygulama yaptı.

        Uygulamalarda 14 bin 533 kişi sorgulandı, 4 bin 723 araç incelendi.

        Çalışmalarda ruhsatsız 4'ü kurusıkı 19 tabanca, 3 tüfek, 6 kesici alet, 150 mermi, 231,59 gram uyuşturucu, 200 uyuşturucu hap, kaçak 1313 paket sigara ve çalıntı 7 motosiklet ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 57 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 16 motosiklet trafikten men edildi, 104 sürücüye trafik ihlallerinden dolayı 1 milyon 93 bin 769 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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