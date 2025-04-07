Adana'da çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 57 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 16 motosiklet trafikten men edildi, 104 sürücüye trafik ihlallerinden dolayı 1 milyon 93 bin 769 lira ceza uygulandı.

Uygulamalarda 14 bin 533 kişi sorgulandı, 4 bin 723 araç incelendi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şubesi ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da farklı noktalarda uygulama yaptı.

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