Adana'da çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı
Adana'da polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şubesi ekipleri, 30 Mart-5 Nisan'da farklı noktalarda uygulama yaptı.
Uygulamalarda 14 bin 533 kişi sorgulandı, 4 bin 723 araç incelendi.
Çalışmalarda ruhsatsız 4'ü kurusıkı 19 tabanca, 3 tüfek, 6 kesici alet, 150 mermi, 231,59 gram uyuşturucu, 200 uyuşturucu hap, kaçak 1313 paket sigara ve çalıntı 7 motosiklet ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 57 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 16 motosiklet trafikten men edildi, 104 sürücüye trafik ihlallerinden dolayı 1 milyon 93 bin 769 lira ceza uygulandı.
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