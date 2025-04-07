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        Adana'da kum torbasına uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kum torbasına uyuşturucu hap gizledikleri iddiasıyla "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 sanıktan birine 12 yıl 6 ay, diğer 2'sine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:20
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        Adana'da kum torbasına uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kum torbasına uyuşturucu hap gizledikleri iddiasıyla "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 3 sanıktan birine 12 yıl 6 ay, diğer 2'sine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.M.M, tutuksuz sanıklar İ.C.E. ve Z.H. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, polis ekipleri tarafından Gülpınar Mahallesi'nde sanıkların kaldığı eve operasyon düzenlendiğini, balkon tavanına asılmış kum torbasının içinde, bez ile sünger arasına sarılı ve üzerinde Arapça notların bulunduğu 41 pakette 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı ayrıca, sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıklarını, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket edip uyuşturucu temin ettiklerini vurgulayarak, İ.C.E, M.M.M. ve Z.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklar M.M.M. ve İ.C.E. uyuşturucunun Z.H'ye ait olduğunu ileri sürerek beraat talep etti.

        Z.H. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanıklar M.M.M. ile İ.C.E'yi 6 yıl 3'er ay hapis ile 12 bin 500'şer lira adli para cezasına, sanık Z.H'yi ise "uyuşturucu maddenin sahibi" olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

        Heyet ayrıca, sanık M.M.M'nin yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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