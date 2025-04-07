Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir kişinin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerden kimlikleri belirlenen zanlılar B.K. (16), M.K. (16), S.S. (17) ve U.K. (19) gözaltına alındı.

Şüpheliler B.K, M.K. ve S.S. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.K. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.