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        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:36
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        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 2 Nisan'da, Ahmet A. (31) ile ağabeyi Murat A. (35) arasında imalat fabrikası açma konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Ahmet A, kavga sırasında kendisini darbeden ağabeyini bıçakladı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Biyoloji öğretmeni olduğu öğrenilen Murat A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.

        Ahmet A, tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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