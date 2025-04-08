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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:40
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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

        Yeniyayla Mahallesi'nde 8 Aralık 2024'te Mehmet Ateş'in (32) öldürüldüğü silahlı kavganın ardından tutuklanan E.O., M.D., N.K. ve S.D. ile tutuksuz M.O. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ateş ile sanık S.D. arasında husumet bulunduğu belirtildi.

        Olay günü E.O., N.K. ve M.D'nin karşılaştıkları Ateş'i darbettikleri aktarılan iddianamede, kavgayı haber aldıktan sonra M.O ile bölgeye giden S.D'nin ruhsatsız tabancayla Ateş'i öldürdüğü kaydedildi.

        İddianamede, S.D'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar, E.O., M.D., N.K. ve M.O'nun ise "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 5 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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