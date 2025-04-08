Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 sanığa dava

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

Yeniyayla Mahallesi'nde 8 Aralık 2024'te Mehmet Ateş'in (32) öldürüldüğü silahlı kavganın ardından tutuklanan E.O., M.D., N.K. ve S.D. ile tutuksuz M.O. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ateş ile sanık S.D. arasında husumet bulunduğu belirtildi.

Olay günü E.O., N.K. ve M.D'nin karşılaştıkları Ateş'i darbettikleri aktarılan iddianamede, kavgayı haber aldıktan sonra M.O ile bölgeye giden S.D'nin ruhsatsız tabancayla Ateş'i öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede, S.D'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar, E.O., M.D., N.K. ve M.O'nun ise "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.