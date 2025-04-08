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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:10
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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koşu çalışmalarıyla tamamlandı.

        Mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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