Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koşu çalışmalarıyla tamamlandı.
Mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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