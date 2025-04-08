Şarkıcı Alişan Adana'da konser verdi
Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Adana'da sahne aldı.
Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Adana'da sahne aldı.
Seyhan Nehri kıyısında bulunan Merkez Park'taki konserde hayranlarıyla buluşan Alişan, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Dinleyiciler Alişan'ın sahne performansını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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