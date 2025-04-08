Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şarkıcı Alişan Adana'da konser verdi

        Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Adana'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:33 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Alişan Adana'da konser verdi
        ABONE OL

        Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Adana'da sahne aldı.

        Seyhan Nehri kıyısında bulunan Merkez Park'taki konserde hayranlarıyla buluşan Alişan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Dinleyiciler Alişan'ın sahne performansını cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Adana Valisi Köşger "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi gezdi
        Adana Valisi Köşger "Hala Yaşıyorum" adlı sergiyi gezdi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor
        Adana'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Sabahçı Kahvesi" enstalasyon sergisi sür...
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Sabahçı Kahvesi" enstalasyon sergisi sür...
        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü