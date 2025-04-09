Adana'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi
Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Polisler, şehit yakınları ve öğrencilerle merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda bir araya geldi.
Programda polisler, katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturarak suladı.
Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da diktiği fidana can suyu verdi.
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