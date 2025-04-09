Adana'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

Polisler, şehit yakınları ve öğrencilerle merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda bir araya geldi.

Adana'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

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