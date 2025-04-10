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        Adana Valisi Köşger, fotoğraf ve resim sergilerini gezdi

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" ve Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergileri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:32
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        Adana Valisi Köşger, fotoğraf ve resim sergilerini gezdi
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" ve Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergileri gezdi.

        Vali Köşger, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açılan "İçinden Şehir Geçen Nehir" fotoğraf sergisi ve Ertuğrul Ateş'in "45. Yıl Sanat Sergisi"ni ziyaret etti.

        Burada fotoğraf ve resimler hakkında bilgi alan Köşger, daha sonra Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan "Atatürk ve Adana", "Türk Romanı ve Adana" ve "Türk Müziği ve Adana" sergilerini gezdi.

        Köşger, AA muhabirine, sergilerin çok güzel ve başarılı olduğunu söyledi.

        Seyhan Nehri ile ilgili fotoğraf sergisini beğendiğini belirten Köşger, "Adanalı yazarlarla ilgili sergi de çok güzel. Arkasından tarihi enstrümanlarının olduğu, tarihi bir yolculukta müziği nerelerden dinlediğimizi gösteren bir sergiyi gezdik. Sonrasında da güzel bir soyut resim sergisini gezdik. Hepsi bir birinden güzel. Adanalıların gezmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

        Adana'nın derin kültür, tarih ve sanat birikimi olduğunu vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

        "Ziyaretçiler, Adana'nın nereden nereye geldiğini, hangi noktadan nereye taşındığını, yetiştirdiği sanatçıların kimler olduğunu ve ne kadar çok sanatçı yetiştirdiğini buradaki sergilerde görebilirler. Çukurova çok mümbit bir yer. Sadece bitkisel, tarımsal anlamda değil, sanatsal ve kültürel anlamda da çok mümbit bir yer. Onu göreceklerini söyleyebiliriz. Çok güzel bir sergi olmuş."

        Köşger, kentte Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 200'den fazla etkinlikle dolu dolu bir süreç yaşandığını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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