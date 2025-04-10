Adana Valisi Köşger, fotoğraf ve resim sergilerini gezdi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" ve Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergileri gezdi.

Vali Köşger, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde açılan "İçinden Şehir Geçen Nehir" fotoğraf sergisi ve Ertuğrul Ateş'in "45. Yıl Sanat Sergisi"ni ziyaret etti.

Burada fotoğraf ve resimler hakkında bilgi alan Köşger, daha sonra Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan "Atatürk ve Adana", "Türk Romanı ve Adana" ve "Türk Müziği ve Adana" sergilerini gezdi.

Köşger, AA muhabirine, sergilerin çok güzel ve başarılı olduğunu söyledi.

Seyhan Nehri ile ilgili fotoğraf sergisini beğendiğini belirten Köşger, "Adanalı yazarlarla ilgili sergi de çok güzel. Arkasından tarihi enstrümanlarının olduğu, tarihi bir yolculukta müziği nerelerden dinlediğimizi gösteren bir sergiyi gezdik. Sonrasında da güzel bir soyut resim sergisini gezdik. Hepsi bir birinden güzel. Adanalıların gezmesini tavsiye ederim." diye konuştu.