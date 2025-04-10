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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:08
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Süleyman Koç (Dk. 85 Orkan Çınar), Fatih Kurucuk, Donkor, Oğuzhan Matur (Dk. 68 Yasin Arda Midiliç), Sadiku (Dk. 46 Cem Güzelbay), Elias Durmaz, Candeias, Ivan (Dk. 68 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ciss, Cikalleshi (Dk. 73 Metehan Altunbaş)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 90+3 Tarkan Serbest), Rivas (Dk. 90+3 Yusuf Cihat Çelik), Vukovic (Dk. 84 Mesut Can Tunalı), Samet Yalçın, Mendes (Dk. 90+3 Barış Alıcı), Markao (Dk. 30 Oğulcan Çağlayan)

        Goller: Dk. 5 Markao, Dk. 35 Oğulcan Çağlayan, Dk. 44 Rivas, Dk. 90+2 Mendes (Kocaelispor), Dk. 49 Candeias (Penaltıdan) (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Oğuzhan Matur, Dk 90+3 Korcan Çelikay (Adanaspor), Dk. 43 Mendes, Dk. 63 Muharrem Cinan (Kocaelispor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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