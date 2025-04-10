Stat:YeniAdana
Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın
Adanaspor: Korcan Çelikay, Süleyman Koç (Dk. 85 Orkan Çınar), Fatih Kurucuk, Donkor, Oğuzhan Matur (Dk. 68 Yasin Arda Midiliç), Sadiku (Dk. 46 Cem Güzelbay), Elias Durmaz, Candeias, Ivan (Dk. 68 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ciss, Cikalleshi (Dk. 73 Metehan Altunbaş)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 90+3 Tarkan Serbest), Rivas (Dk. 90+3 Yusuf Cihat Çelik), Vukovic (Dk. 84 Mesut Can Tunalı), Samet Yalçın, Mendes (Dk. 90+3 Barış Alıcı), Markao (Dk. 30 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 5 Markao, Dk. 35 Oğulcan Çağlayan, Dk. 44 Rivas, Dk. 90+2 Mendes (Kocaelispor), Dk. 49 Candeias (Penaltıdan) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Oğuzhan Matur, Dk 90+3 Korcan Çelikay (Adanaspor), Dk. 43 Mendes, Dk. 63 Muharrem Cinan (Kocaelispor)
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