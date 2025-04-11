Kozan'da kan bağışı kampanyası yapıldı

Toplum sağlığına katkı sunmak ve öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini aşılamak adına bu tür etkinlikleri son derece önemsediklerini belirten Alemdar, "Kan bağışı gibi hayat kurtaran bir konuda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık, bizleri ayrıca gururlandırmıştır." dedi.

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