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        Kozan'da "Canlı Hayvan Pazar Yeri" açıldı

        Kozan ilçesinde yapımı tamamlanan "Canlı Hayvan Pazar Yeri" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:46
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        Kozan'da "Canlı Hayvan Pazar Yeri" açıldı
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        Kozan ilçesinde yapımı tamamlanan "Canlı Hayvan Pazar Yeri" törenle açıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle Mahmutlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tesisin açılışı için tören düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, törende, tesisin bölgeye uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi.

        Tesisin sadece ilçe değil kent içinde önemli olduğunu belirten Yiğit, "Modern ve hijyenik yapısıyla bu tesis sadece Kozan'a değil Adana'nın geneline hizmet edecek. Hayvancılığın merkezlerinden biri olacak." dedi.

        Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut da proje kapsamında Adana'ya 6 milyon avroluk kaynak sağladıklarını ifade etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tesisin hayvancılıkla uğraşan üreticiler için önemli bir merkez olacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.

        - Tesisin özellikleri

        Kurulum alanı 13 bin 372 metrekare olan tesiste, 2'şer bin metrekare kapalı ve açık satış alanı bulunuyor.

        Ayrıca, 350 büyükbaş ile 2 bin 400 küçükbaş hayvan kapasiteli tesiste 14 yataklık konaklama ünitesi, idari bina, ahır ve yem alanları, karantina bölümü, kantar, veteriner, dezenfeksiyon tüneli, gübre toplama alanları ve otopark gibi birimler yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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