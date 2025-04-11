Kozan'da "Canlı Hayvan Pazar Yeri" açıldı

Kozan ilçesinde yapımı tamamlanan "Canlı Hayvan Pazar Yeri" törenle açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle Mahmutlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tesisin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, törende, tesisin bölgeye uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi.

Tesisin sadece ilçe değil kent içinde önemli olduğunu belirten Yiğit, "Modern ve hijyenik yapısıyla bu tesis sadece Kozan'a değil Adana'nın geneline hizmet edecek. Hayvancılığın merkezlerinden biri olacak." dedi.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut da proje kapsamında Adana'ya 6 milyon avroluk kaynak sağladıklarını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tesisin hayvancılıkla uğraşan üreticiler için önemli bir merkez olacağını kaydetti.