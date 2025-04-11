Adana'da bir zanlı tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü.
İlçenin Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Mehmet Kutlu ve Ramazan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ramazan A., Kutlu'ya tabancayla ateş açıp kaçtı.
Silah sesini duyup portakal bahçesine gelen vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kutlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaçan zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.