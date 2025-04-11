Adana'da bir zanlı tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü

İlçenin Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Mehmet Kutlu ve Ramazan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ramazan A., Kutlu'ya tabancayla ateş açıp kaçtı.

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