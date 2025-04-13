Adana'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri de mahalledeki sulama kanalında inceleme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde dün sabahtan itibaren haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için araştırmasını sürdürdü.

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