Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Melisa E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 19 Mayıs 2024'te Gültepe Mahallesi'nde boş ikamet duvarının dibinde 2 kişiye evinde sigara paketine gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan Melisa E'nin üzerinde 5,67 gram eroin ile 3,42 gram esrar bulunduğunu belirtti.

Sanığın üst aramasında ayrıca uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 2 bin 390 lira ele geçirildiğini kaydeden savcı, Melisa E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Melisa E, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.