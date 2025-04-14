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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 şüpheli tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 zanlıdan 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:22
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 zanlıdan 32'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-12 Nisan'da çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda 5 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 988 uyuşturucu hap, 6 bin 470 uyuşturucu etkili hap, 193 gram esrar, 30 gram eroin, 41 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

        Polis kamerasınca kaydedilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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