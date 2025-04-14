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        Adana'da eski iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:03
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        Adana'da eski iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski iş yerinden elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        S.E'nin onarım için Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki lastik tamirhanesine bıraktığı elektrikli bisikleti çalındı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Tamirhanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin iş yerinin eski çalışanı Umut M. (38) olduğunu belirledi.

        Şüpheli, aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı, çalınan elektrikli bisiklet ise bulunamadı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Umut M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin tamirhanenin girişindeki elektrikli bisiklete binerek uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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