Adana'da üreticilere 654 ton tohum dağıtıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 654 ton hibeli tohum temin edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi"nden 4 bin 178 üretici faydalandı.

Boş, nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazileri tarımsal üretime kazandırmak amacıyla başlatılan projede üreticilere, soya ve ayçiçeği tohumları yüzde 50, nohut ve sorgum sudan otu tohumları da yüzde 75 hibeyle verildi.

Üretim sezonunda çiftçilere 577 ton soya, 39 ton ayçiçeği ve 31 ton nohut ve 7 ton sorgum sudan otu olmak üzere toplam 654 ton tohum desteği sağlandı.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde çiftçilere soya tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, programdaki konuşmasında, tarımın Adana için önemli olduğunu anlattı.