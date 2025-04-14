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        Adana'da üreticilere 654 ton tohum dağıtıldı

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 654 ton hibeli tohum temin edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:54 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:56
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        Adana'da üreticilere 654 ton tohum dağıtıldı
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        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 654 ton hibeli tohum temin edildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi"nden 4 bin 178 üretici faydalandı.

        Boş, nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazileri tarımsal üretime kazandırmak amacıyla başlatılan projede üreticilere, soya ve ayçiçeği tohumları yüzde 50, nohut ve sorgum sudan otu tohumları da yüzde 75 hibeyle verildi.

        Üretim sezonunda çiftçilere 577 ton soya, 39 ton ayçiçeği ve 31 ton nohut ve 7 ton sorgum sudan otu olmak üzere toplam 654 ton tohum desteği sağlandı.

        Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde çiftçilere soya tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

        TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, programdaki konuşmasında, tarımın Adana için önemli olduğunu anlattı.

        Zirai don nedeniyle üreticilerin sıkıntılı günlerden geçtiğini kaydeden Doğru, "Üreticimize bu yıl, geçen yıldan daha fazla tohum dağıtımı yapıyoruz. Su kullanımında tasarrufu sağlama adına aşağı Seyhan Ovası'nın basınçlı sulama sistemine geçmesi için de çalışma içindeyiz. Adana'nın gelecek yüzyıllara yetecek yatırımını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bizler üretmek zorundayız. Kendi kendimize yeter bir ülkeyiz. Kendi kendimize yeter olarak devam etmenin yolu da üretmekten geçiyor." ifadesini kullandı.

        Törene, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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