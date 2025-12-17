Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da barda hesap ödeme tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da barda hesap ödeme tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki barda 11 Aralık'ta işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan'ın (42) öldüğü, karşı taraftan Abdulhalik D'nin de yaralandığı kavgaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        Müşterilerden Hüseyin Ç'nin (46) yaklaşık 15 bin liralık hesabı ödemeden işletmeden ayrılıp başka bara gittiği için arkasından gelen Arslan ile tartıştığı iddia edildi.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, Hüseyin Ç'nin akrabası B.D'nin (14) tabancayla ateş açması sonucu Arslan'ın vurulduğu öne sürüldü.

        Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Ç. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kavgada yaralanan Abdulhalik D'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Bir iş hanında bulunan barda 11 Aralık'ta gece saatlerinde işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile müşterilerden Hüseyin Ç. arasında hesap ödeme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada Arslan ve karşı taraftan Abdulhalik D. tabancayla vurularak yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, yaşamını yitirmiş, şüpheliler Hüseyin Ç. ve B.D. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!

        Benzer Haberler

        Barda solistin öldüğü hesap kavgasını çıkaran müşteri, para istenince 'renc...
        Barda solistin öldüğü hesap kavgasını çıkaran müşteri, para istenince 'renc...
        Solist cinayetinde tetiği 14 yaşındaki çocuk çekmiş
        Solist cinayetinde tetiği 14 yaşındaki çocuk çekmiş
        Adana'da motosiklet refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da motosiklet refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılan...
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılan...
        Kozan'da hastane önünde bekleyenlere çorba ikram edildi
        Kozan'da hastane önünde bekleyenlere çorba ikram edildi
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılanan sanığa 8 yıl 4...
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılanan sanığa 8 yıl 4...