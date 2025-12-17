Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da barda hesap ödeme tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki barda 11 Aralık'ta işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan'ın (42) öldüğü, karşı taraftan Abdulhalik D'nin de yaralandığı kavgaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Müşterilerden Hüseyin Ç'nin (46) yaklaşık 15 bin liralık hesabı ödemeden işletmeden ayrılıp başka bara gittiği için arkasından gelen Arslan ile tartıştığı iddia edildi.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, Hüseyin Ç'nin akrabası B.D'nin (14) tabancayla ateş açması sonucu Arslan'ın vurulduğu öne sürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Ç. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kavgada yaralanan Abdulhalik D'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

