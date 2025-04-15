Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık H.Ö. ve müşteki D.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 26 Mart 2024'te Yenibey Mahallesi'nde, H.Ö'nün yanından otomobille hızla geçmesi nedeniyle D.T'yi durdurduğunu ve çıkan tartışmada bıçakla gözünden organ kaybı olacak şekilde yaraladığını belirtti.

Savcı, D.T'nin saldırıyı engellemek adına demir boruyla vurduğu H.Ö'nün de basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığını anlattı.

H.Ö'nün müşteki D.T'yi öldürmeye teşebbüs ettiğini, müştekinin ise kendisini savunduğunu bildiren savcı, H.Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan H.Ö. olay günü alkol aldığını ve yanından otomobille hızlı geçen D.T'ye bağırdığını belirterek, "Daha sonra bu kişi sokak başında elinde sopa ile beni bekliyordu. D.T. beni sopayla darbetti. Elimde kesici bir alet yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki D.T. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapse çarptırdığı sanık H.Ö'nün mevcut halinin devamına karar verdi.