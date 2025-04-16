Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilerin taleplerini açıkladı
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, şubat ayında Adana, Mersin ve Hatay'da, nisanda ise Anadolu'nun birçok ilinde yaşanan zirai donun etkilerinin en az zararla atlatılabilmesi için çiftçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, şubat ayında Adana, Mersin ve Hatay'da, nisanda ise Anadolu'nun birçok ilinde yaşanan zirai donun etkilerinin en az zararla atlatılabilmesi için çiftçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti.
Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, zirai dondan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarının hazırlayacağı zarar tespit raporları ışığında alınması gereken bazı kararlar ve çiftçilerin taleplerinin olduğunu belirten Doğru, şunları kaydetti:
"Ziraat Bankası üst limitleri ve krediye konu ürün maliyet baremlerinin artırılması, dondan etkilenen çiftçilerin zarar tespit raporu aldıkları Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ürünleri için kullanılan kredilerinin vadesinin bir yıl uzatılması, 2024 yılına ait tüm tarımsal desteklerin ödemesinin öne çekilmesi, dondan etkilenen çiftçilerin kamuya olan SGK ve vergi borçlarının bir yıl faizsiz ertelenmesi, 2025 yılı mahsulü donarak kredilerini geri ödeme güçlüğü çekecek çiftçilerimiz yaz aylarında meyvesiz ağaçlarına masraf etmeye ve bakıma devam edeceğinden kredi vadesi uzayan ürünler için çiftçimize ilave kredi açılması, tarımsal su bedellerine 2023 yılında olduğu gibi yüzde 50 destek verilmesi, dondan zarar gören çiftçilerimize pandemi döneminde olduğu gibi Kredi Garanti Fonu kaynaklı düşük faizli işe devam kredisi sağlanması olumlu olacaktır."
Mutlu Doğru, ürünleri donarak zarar gören çiftçilere, ekim dönemini kaçırmadan acilen tohum ve fide yardımı yapılması gerektiğini belirtti.
Çiftçilere fidan yenilemesi için destek sağlanması gerektiğini ifade eden Doğru, don pervanesi alımı için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programının (IPARD) son başvuru sürelerinin uzatılmasını istedi.
Bu gibi iklim değişikliğine karşı faydalı yatırımların Toprak Koruma Kurulu izninden muaf olmasını isteyen Doğru, TARSİM hasar tespit raporları tamamlanan üreticilere poliçe bitiş tarihi beklenmesi kuralına bakılmaksızın tazminatlarının acil ödenmesi gerektiğini kaydetti.
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