Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilerin taleplerini açıkladı

        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, şubat ayında Adana, Mersin ve Hatay'da, nisanda ise Anadolu'nun birçok ilinde yaşanan zirai donun etkilerinin en az zararla atlatılabilmesi için çiftçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:15 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilerin taleplerini açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, şubat ayında Adana, Mersin ve Hatay'da, nisanda ise Anadolu'nun birçok ilinde yaşanan zirai donun etkilerinin en az zararla atlatılabilmesi için çiftçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

        Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, zirai dondan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatlarının hazırlayacağı zarar tespit raporları ışığında alınması gereken bazı kararlar ve çiftçilerin taleplerinin olduğunu belirten Doğru, şunları kaydetti:

        "Ziraat Bankası üst limitleri ve krediye konu ürün maliyet baremlerinin artırılması, dondan etkilenen çiftçilerin zarar tespit raporu aldıkları Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ürünleri için kullanılan kredilerinin vadesinin bir yıl uzatılması, 2024 yılına ait tüm tarımsal desteklerin ödemesinin öne çekilmesi, dondan etkilenen çiftçilerin kamuya olan SGK ve vergi borçlarının bir yıl faizsiz ertelenmesi, 2025 yılı mahsulü donarak kredilerini geri ödeme güçlüğü çekecek çiftçilerimiz yaz aylarında meyvesiz ağaçlarına masraf etmeye ve bakıma devam edeceğinden kredi vadesi uzayan ürünler için çiftçimize ilave kredi açılması, tarımsal su bedellerine 2023 yılında olduğu gibi yüzde 50 destek verilmesi, dondan zarar gören çiftçilerimize pandemi döneminde olduğu gibi Kredi Garanti Fonu kaynaklı düşük faizli işe devam kredisi sağlanması olumlu olacaktır."

        Mutlu Doğru, ürünleri donarak zarar gören çiftçilere, ekim dönemini kaçırmadan acilen tohum ve fide yardımı yapılması gerektiğini belirtti.

        Çiftçilere fidan yenilemesi için destek sağlanması gerektiğini ifade eden Doğru, don pervanesi alımı için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programının (IPARD) son başvuru sürelerinin uzatılmasını istedi.

        Bu gibi iklim değişikliğine karşı faydalı yatırımların Toprak Koruma Kurulu izninden muaf olmasını isteyen Doğru, TARSİM hasar tespit raporları tamamlanan üreticilere poliçe ⁠bitiş tarihi beklenmesi kuralına bakılmaksızın tazminatlarının acil ödenmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Gittiği kavga ihbarında kalp krizi geçirip, şehit olan polis toprağa verild...
        Gittiği kavga ihbarında kalp krizi geçirip, şehit olan polis toprağa verild...
        Kozan'da Turizm Haftası kutlandı
        Kozan'da Turizm Haftası kutlandı
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...
        Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da d...
        Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da d...
        3 kişinin öldüğü çatışma, sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşanmış
        3 kişinin öldüğü çatışma, sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşanmış
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi