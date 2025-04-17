Adana'da 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Adana'da hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Duran Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, Gazenfer K'nin (37) üzerinde yaptıkları aramada bir miktar esrar ele geçirdi.
Gazenfer K'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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