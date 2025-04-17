Adana'da 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, Gazenfer K'nin (37) üzerinde yaptıkları aramada bir miktar esrar ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Duran Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

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