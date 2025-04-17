Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Şüpheliler M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile Suriye uyruklu Ö.M. operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 kişinin kimliğini tespit etti.

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