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        Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 08:17 Güncelleme: 19.04.2025 - 08:17
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        Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FP 0919 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ile aynı araçtaki kişi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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