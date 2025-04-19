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        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 57 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 57'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:51
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        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 57 zanlı tutuklandı
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        Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 57'si tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından açıkladığı, Adana'da elebaşılığını S.B'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 109 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B'nin de arasında yer aldığı 57'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 52'si serbest bırakıldı.

        Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bakan Yerlikaya, 158 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından, Adana'da S.B'nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

        Adana'da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekiplerince 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Mersin, Antalya ve Osmaniye'de 115 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda elebaşı S.B'nin de arasında olduğu 109'u yakalanmıştı.

        Özel harekat polislerinin de katılımıyla 280 ekiple gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 27 tabanca, 8 av tüfeği, 164 mermi, 103 uyuşturucu hap ve dijital malzemeler ele geçirilmiş, suç gelirleriyle alındığı iddiasıyla 3 otomobile de el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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