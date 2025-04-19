Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Polis ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 6 zanlıyı operasyonla yakalamıştı. Adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılar M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile Suriye uyruklu Ö.M'nin işlemleri tamamlandı.

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