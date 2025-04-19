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        Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:00
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        Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılar M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile Suriye uyruklu Ö.M'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Polis ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 6 zanlıyı operasyonla yakalamıştı. Adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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