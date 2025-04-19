Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı), Aimbetov (Dk. 62 Yusuf Barası)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli (Dk. 34 Ozan Tufan), Cihan Çanak (Dk. 58 Zubkov), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Banza
Gol: Dk. 45 Banza (Trabzonspor)
Sarı kart: 45+1 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
ADANA
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