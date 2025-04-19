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        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:55
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        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan." dedi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tamamından memnun olmadığını belirtti.

        Adana Demirspor'u mücadelesinden dolayı tebrik eden Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan. Bizim için çok değerli. Normalleşmemiz için ihtiyacımız olan 3 puan aldık. Zor olacağını zaten biliyorduk. Oyunun hemen hemen tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha güvenli, sorumluluk alan bir tarzda oynamamız lazım. Dolayısıyla bugün benim adıma sadece olumlu 3 puan vardı." diye konuştu.

        Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacakları maça değinerek, "Önümüzde senenin en önemli ve zor maçlarından bir tanesi kupa maçı var. Hemen ona dönmemiz lazım." ifadesini kullandı.

        Karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan çıkan Folcarelli'nin sakatlığının olduğunu aktaran Tekke, Anthony Nwakaeme'nin Göztepe maçında sahada olacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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