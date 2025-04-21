Adanalı sporcu Umut İpek, Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda mücadele edecek

Antrenör Akçay da Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nın sporcuların gelişimi açısından önemli olduğunu anlattı.

Adana Eskrim Spor Kulübü sporcusu Umut İpek, Antalya'da devam eden Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nın 12 yaş altı erkek flöre kategorisinde yarışacak.

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