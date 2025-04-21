Saimbeyli'de öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, etkinlikteki konuşmasında, gençlerin sanata ilgisini desteklemek için bu tür organizasyonları sürdüreceklerini belirtti.

Değerlendirme sonucunda Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Akkul birinci, Şehit Muhterem Yağbasan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Melek Altunsoy ikinci, Aysima Kara ise üçüncü oldu.

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