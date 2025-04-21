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        Kozanlı lise öğrencisi Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birinci oldu

        Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Can Dokuyucu, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:50
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        Kozanlı lise öğrencisi Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birinci oldu
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        Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Can Dokuyucu, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birincilik elde etti.

        Okulun Metal Teknolojisi Alanı 12. sınıf öğrencisi Dokuyucu, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı.

        Dokuyucu, çeşitli illerden 14 meslek lisesinin katıldığı yarışmada birinci oldu.

        Okul müdürü Bünyamin Akbulut, yarışmadan başarıyla dönen öğrenciyi kutladı.

        Dokuyucu da öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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