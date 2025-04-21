Kozanlı lise öğrencisi Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birinci oldu

Dokuyucu da öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Can Dokuyucu, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda birincilik elde etti.

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