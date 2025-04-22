Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu

        Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 00:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yangın çıkan evde bir kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin 9 katlı binanın 4. katındaki yangına müdahalesi sırasında bina kontrollü olarak tahliye edildi.

        Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın (41) cesedini buldu.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Özkan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi

        Benzer Haberler

        Adana'da bir sitenin 5'inci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Adana'da bir sitenin 5'inci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Kozanlı lise öğrencisi Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda bi...
        Kozanlı lise öğrencisi Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'nda bi...
        Saimbeyli'de öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi
        Saimbeyli'de öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi
        Kozan'da asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kozan'da asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu
        Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu
        Adanalı sporcu Umut İpek, Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda mücadele ede...
        Adanalı sporcu Umut İpek, Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda mücadele ede...