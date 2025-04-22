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        Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Gül, tarım sektörünü değerlendirdi

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine atanan Aykut Gül, tarımın her zaman önemli bir sektör olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:16
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        Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Gül, tarım sektörünü değerlendirdi
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        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine atanan Aykut Gül, tarımın her zaman önemli bir sektör olduğunu belirtti.

        Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül, yaptığı yazılı açıklamada, atandığı görevin çok önemli olduğunu ifade etti.

        Tarımın başta küresel krizler, iklim değişikliği olmak üzere Kovid-19 ve depremlerle öneminin daha da derinden hissedildiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

        "Ülke genelinde son yaşanan zirai don felaketiyle arz güvenliğinin bir milli güvenlik meselesi olduğu daha iyi anlaşıldı. Tarımsal hasıla bakımından Avrupa’da ilk, dünyada ise ilk 10 ülke içinde yer alan ülkemizde tarım ve gıda politikalarının, iç ve dış gelişmeleri izleyerek, sağlıklı ve daha dinamik bir şekilde oluşturulması bugün daha önemli hale gelmiştir. Son yıllarda uygulamaya konulan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeliyle başta su olmak üzere kaynakların etkin kullanımına yönelik stratejilerin iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmekte. Bu doğrultuda yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu son derece kritik bir öneme sahip."

        Gül, mesleki birikimi ve ilgili kurumların katkısıyla kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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