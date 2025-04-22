Adana Emniyet Müdürü Arıkan, koltuğunu temsili olarak ortaokul öğrencisine devretti

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ortaokul öğrencisine bıraktı.

Dumlupınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Hirasu Özcan, Semanur İşler, Sezai Odabaşı ve Ömer Çağatay Kaygusuz, öğretmenleriyle İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Arıkan, koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Sezai Odabaşı'na devretti.

Odabaşı, Arıkan'ın telsizinden, "Bizler polis teşkilatı olarak başta çocuklar olmak üzere halkımızın huzur ve güvenliği için bu görevi yerine getiriyoruz." sözleriyle anonsa giriş yaptı.

Anonsunda, polislerin çalışmalarının merkezinde çocuk ve gençlerin yer aldığını belirten Odabaşı, şöyle devam etti:

"Çocuklar ve gençler Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ülkemizin ve tüm insanlığın geleceğidir. Dolayısıyla bizler çocukların huzuru, güvenliği ve mutluluğu için çalışıyoruz. Çocuklarımızın Adana'da kapı önünde, sokaklarda ve parklarda özgürce oyun oynamalarını, güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin de içlerinin rahat etmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Adana İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."