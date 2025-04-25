Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki 2 ikametgah ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerdeki aramalarda 150 bini tütün doldurulmuş 1 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 635 kilogram tütün, 1000 paket sigara ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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