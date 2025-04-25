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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:55
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki 2 ikametgah ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler, adreslerdeki aramalarda 150 bini tütün doldurulmuş 1 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 635 kilogram tütün, 1000 paket sigara ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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