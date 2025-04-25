Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık İ.Ç. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini ve çok sayıda örgütsel görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Savcı ayrıca terör örgütü tarafından düzenlenmiş sözde kimliği bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı, DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirlenen İ.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık İ.Ç, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve örgütsel faaliyetinin olmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.