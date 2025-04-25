Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık İ.Ç. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini ve çok sayıda örgütsel görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

        Savcı ayrıca terör örgütü tarafından düzenlenmiş sözde kimliği bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı, DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirlenen İ.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savunması alınan sanık İ.Ç, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve örgütsel faaliyetinin olmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"

        Benzer Haberler

        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Adana'da cip ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
        Adana'da cip ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
        Adana'da ciple motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
        Adana'da ciple motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
        Adana'da "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi
        Adana'da "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi