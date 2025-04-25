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        Adana'da evinin balkonunda Hint keneviri yetişen sanığa 17 yıl hapis

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirerek sattığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 17 yıl hapis ve 140 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:48
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        Adana'da evinin balkonunda Hint keneviri yetişen sanığa 17 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirerek sattığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 17 yıl hapis ve 140 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.S. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 27 Mart 2024'te Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanığın Kepeztepe Mahallesi'ndeki evinin balkonunda 310 kök Hint keneviri ve evin yatak odasında koltuğun altına gizlenmiş 300 gram kurutulmuş kenevir ile hassas terazi ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma" suçlarından cezalandırılmasını isteyerek mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma" suçlarından 17 yıl hapis ve 140 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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