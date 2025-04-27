Stat:YeniAdana
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Okan Taşköprü
Adanaspor: Nurullah Aslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Yusuf Can Esendemir, Yasin Arda Midiliç (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Emir Can Aksu, Elias Durmaz, Candeias, Orkan Çınar, Ivan
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek (Dk. 71 Fıratcan Üzüm), Hanousek, Etebo (Dk. 82 Oğuzhan Berber), Amilton (Dk. 65 Joca), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Samed Onur), Nalepa, Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 65 Gaucho)
Goller: Dk. 30 ve 59 Amilton, Dk. 49 Popa, Dk. 88 ve 90+2 Gaucho (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 20 Emir Can Aksu, Dk. 28 Elias Durmaz, Dk. 52 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 57 Nalepa (Gençlerbirliği)
ADANA
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