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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:56
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Okan Taşköprü

        Adanaspor: Nurullah Aslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Yusuf Can Esendemir, Yasin Arda Midiliç (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Emir Can Aksu, Elias Durmaz, Candeias, Orkan Çınar, Ivan

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek (Dk. 71 Fıratcan Üzüm), Hanousek, Etebo (Dk. 82 Oğuzhan Berber), Amilton (Dk. 65 Joca), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Samed Onur), Nalepa, Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 65 Gaucho)

        Goller: Dk. 30 ve 59 Amilton, Dk. 49 Popa, Dk. 88 ve 90+2 Gaucho (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Emir Can Aksu, Dk. 28 Elias Durmaz, Dk. 52 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 57 Nalepa (Gençlerbirliği)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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