Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup olan Adanaspor'un antrenörü Ercan Ünal, "Hoca değişikliğinden sonra 2 haftalık bir görevim oldu, zaten 2 hafta kalabiliyorum. Bu maçla beraber bu görevimi de bırakıyorum." dedi.

Ünal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Futbol adına sahada çok varlık gösteremediklerini anlatan Ünal, "İçinde bulunduğumuz durum buna etken. Düştüğümüz için moral motivasyonumuz çok düşük. Oyuncular da çok fazla motive olmadı. Biz de olamadık, hepimiz bunda suçluyuz. Sezonun son 2 maçı kaldı, onu da bitirip devam edeceğiz. Kendimle alakalı ufak bir şey söylemek istiyorum. Hoca değişikliğinden sonra 2 haftalık bir görevim oldu, zaten 2 hafta kalabiliyorum. Bu maçla beraber bu görevimi de bırakıyorum." diye konuştu.

- Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da önemli olanın son hafta maçlarını kazanmak olduğunu belirtti.