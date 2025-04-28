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        Adana'da ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

        Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:08
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        Adana'da ruhsatsız 4 silah ele geçirildi
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        Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı yapılan adrese operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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