Adana'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Bu kapsamda 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 460 litre etil alkol, 200 litre ve 60 şişe kaçak içki ile 480 aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.