Eski Yüreğir Kaymakamı Kılıç'a "nitelikli dolandırıcılık"tan 70 yıl hapis

Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'a, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Kılıç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Ö.A. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık P.Y. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanık Mustafa Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin tek dolandırıcılık eylemi nedeniyle 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Kılıç, savunmasında, kimseyi dolandırmadığını ve 23 yıllık meslek hayatında herhangi yasa dışı bir işe karışmadığını öne sürerek, şunları iddia etti:

"Görev yaptığım süre zarfında doğrudan temin yapıldı. İhale söz konusu değildir. İhale denilerek olay başka yönlere çekiliyor. Benim kaçma şüphem yoktur. Ben gözaltı kararı verildiği gün Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne gittim. Kimseyi dolandırmadım. Benim hesap hareketlerim bilirkişi marifetiyle incelensin. Ben alacaklı olan kişilere parasını ödeyeceğim. Ben dolandırıcılığa tevessül dahi etmedim. Uzun süredir tutukluyum ve bakıma muhtaç zihinsel engelli kızım var. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." Diğer sanık Ö.A. da suçlamaları reddederek, "Ben hiç kimseye 'Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum' demedim. Ben Mustafa Kılıç'ın makam kapısından giriş çıkış yapmadım. Hep özel kalem bölümünde normal vatandaş gibi bekledim. Firmaların bazı temsilcilerinin kaymakamla tanışmak için benden talebi oldu. Ben firmaların parasal ilişkilerine asla karışmadım. Ben kaymakam Mustafa Kılıç tarafından kullanılıp ortaya atılmış bir insanım. Kimsenin bir lirasını almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.