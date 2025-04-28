Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        ATÜ'de "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı

        Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) düzenlenen "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:40 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATÜ'de "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) düzenlenen "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı.

        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Diplomasi Kulübünce üniversitenin konferans salonunda organize edilen panelde, kulübün sadece bilim ve teknoloji alanında değil sosyal branşlarda da iyi çalışmalar yaptığını söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da programda diplomasinin güncel meselelerinin farklı disiplinlerden gelen yaklaşımlarla ele alınacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Uluslararası sistemin dönüşen yapısı, küresel diplomasi sahnesinde yaşanan dinamik değişimler ve çok boyutlu krizlerin doğurduğu yeni güç dengeleri genç bir perspektifle analiz edilecek. Bu önemli girişim yalnızca öğrencilerin teorik bilgisini derinleştirmekle kalmayan, aynı zamanda onları eleştirel düşünmeye sevk eden ve çok aktörlü bir dünya düzeninde söz sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan nitelikli bir platform."

        Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu Kamu Diplomasisi Ataşesi Adam Benz'in de konuşma yaptığı etkinlikte, Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı sanatçıları konser verdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı" projeleri kapsamında gerçekleştirilen zirve, 2 gün sürecek.

        Doç. Dr. Serhat Eskiyörük'ün moderatörlüğü üstleneceği zirvede, Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Somer Şimşeker, Prof. Dr. Hayati Aktaş, Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erol Karakuş, Dr. Öğr. Üyesi Kaan Ataç, Doç. Dr. Atike Eda Özdemir, Büyükelçi Numan Hazar, Doç. Dr. Serhat Eskiyörük, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Prof. Dr. Kutay Karaca, Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi ve Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Öldüresiye saldırmış
        Öldüresiye saldırmış
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!

        Benzer Haberler

        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 6 firari şüpheli tutuklan...
        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 6 firari şüpheli tutuklan...
        50 milyon lira dolandırıcılıkla yargılanan eski kaymakama 70 yıl hapis ceza...
        50 milyon lira dolandırıcılıkla yargılanan eski kaymakama 70 yıl hapis ceza...
        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında...
        Adana'da bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında...
        Yumurtalık'ta deniz sezonu öncesi temizlik çalışmaları sürüyor
        Yumurtalık'ta deniz sezonu öncesi temizlik çalışmaları sürüyor
        Eski Yüreğir Kaymakamı Kılıç'a "nitelikli dolandırıcılık"tan 70 yıl hapis
        Eski Yüreğir Kaymakamı Kılıç'a "nitelikli dolandırıcılık"tan 70 yıl hapis
        Hırsızlık şüphelisinden 'Kendi motosikletim zannettim' savunması
        Hırsızlık şüphelisinden 'Kendi motosikletim zannettim' savunması