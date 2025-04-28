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        Adanaspor Kulübü Yönetimin Kurulu kararı:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da asbaşkanlık görevini yürüten Baki Aşkan'ın görevine son verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:20
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        Adanaspor Kulübü Yönetimin Kurulu kararı:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da asbaşkanlık görevini yürüten Baki Aşkan'ın görevine son verildiği bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor’umuzda asbaşkan olarak görev alan iş insanı Baki Aşkan'ın görevine Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda son verilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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