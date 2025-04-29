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        Adana'da yanan evde cesedi bulunan kişiyi komşusunun öldürdüğü belirlendi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yanan evde cesedi bulunan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü saptanan komşusu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:08
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        Adana'da yanan evde cesedi bulunan kişiyi komşusunun öldürdüğü belirlendi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yanan evde cesedi bulunan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü saptanan komşusu tutuklandı.

        Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında ikamet sahibi Mustafa Özkan'ın (41) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın ensesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu gelişme üzerine detaylı araştırma başlattı.

        Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Özkan'ın olay günü saat 19.30 sıralarında 9'uncu katta ikamet eden komşusu Mirza M. (33) ile binaya girdiğini belirledi.

        Ekipler, bunun üzerine Mirza M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Zanlının, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla üç farklı odaya yanıcı madde dökerek daireyi ateşe verdiği tespit edildi.

        Polis ekiplerinin olayda kullanılan tabanca ile silahtan çıkan mermi çekirdeğini de bularak incelemeye aldığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Maktulün şüpheli ile apartmana girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Olay

        Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında 21 Nisan'da yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

        İtfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın cesedini bulmuştu. Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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