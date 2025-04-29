Adana'da yanan evde cesedi bulunan kişiyi komşusunun öldürdüğü belirlendi

İtfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın cesedini bulmuştu. Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında 21 Nisan'da yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Polis ekiplerinin olayda kullanılan tabanca ile silahtan çıkan mermi çekirdeğini de bularak incelemeye aldığı öğrenildi.

Ekipler, bunun üzerine Mirza M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Özkan'ın olay günü saat 19.30 sıralarında 9'uncu katta ikamet eden komşusu Mirza M. (33) ile binaya girdiğini belirledi.

Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında ikamet sahibi Mustafa Özkan'ın (41) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

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