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        Adana'da kaçak 8 milyon makaron ele geçirildi

        Adana'da kaçak 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:42
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        Adana'da kaçak 8 milyon makaron ele geçirildi
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        Adana'da kaçak 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki bir kamyonette arama yaptı.

        Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon makaron bulundu.

        Polis ekipleri, kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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